مظاهرات فلسطين توقف أهم سباق للدراجات في إسبانيا

وقد تعرض مسار الطواف لاضطرابات بشكل شبه يومي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ولن تشهد المرحلة الأخيرة تاليا تتويج أي فائز. ويكون متصدر الترتيب العام الدنماركي يوناس فينغيغارد قد فاز بالدورة الثمانين لسباق "لا فويلتا" (طواف إسبانيا).
وتشهد مدن إسبانية عدة، ومثلها في دول مختلفة من أوروبا، مظاهرات مستمرة مؤيدة لفلسطين.
سكاي نيوز
