بريطانيا تمنع جنود الكيان من الدراسة في أكاديمية عسكرية مرموقة

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الدورات التعليمية العسكرية البريطانية كانت مفتوحة منذ فترة طويلة أمام أفراد من "مجموعة واسعة من البلدان، مع التأكيد لجميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة".
من جهته، وصف أمير بارام المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية وهو خريج الكلية الملكية للدراسات الدفاعية القرار بأنه "عمل غير مشرف يتسم بعدم الوفاء لحليف في زمن الحرب".
وفي رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية (MoD)، تشاركها مع صحيفة "التلغراف"، وصف القرار بأنه "عمل تمييزي" يشكل "خروجا مخزيا عن تقليد بريطانيا الفخور بالتسامح واللياقة الأساسية".
وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تستبعد فيها الكلية الإسرائيليين منذ تأسيسها عام 1927، تماشيا مع رؤية ونستون تشرشل الرامية إلى "تعزيز التفاهم بين كبار الضباط العسكريين والدبلوماسيين والموظفين المدنيين والمسؤولين".
وقال بارام إن القرار يأتي في وقت تدافع فيه إسرائيل عن "الشحن الدولي من عدوان الحوثيين، وتمنع وقوع الأسلحة النووية في يد نظام إسلامي يهتف 'الموت لإنجلترا'، وتكافح من أجل إعادة 48 رهينة من أسر حركة حماس".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مظاهرات فلسطين توقف أهم سباق للدراجات في إسبانيا
-
قطر: لن نتخلى عن دور الوساطة
-
المؤتمر العالمي 2025 بعنوان "نحن الاحتواء" ينطلق في الشارقة غداً
-
مصر تعزز احتياطي الذهب بمضبوطات الشرطة
-
الجامعة العربية: قمة الدوحة محطة بارزة للتضامن مع فلسطين
-
مصر تثق بترامب لإنهاء معاناة الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي
-
اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل
-
حمد بن جاسم يضع شرطاً لنجاح قمة الدوحة: الأهم هو "مصداقية القرارات العملية" وليس التضامن فقط