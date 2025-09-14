مسؤول عراقي يعلن التعاون مع سلطنة عمان لإنتاج مدرعات بمواصفات عالمية

وقال حسن إن "مذكرة التفاهم مع الجاب العماني في مجال توطين الصناعات الدفاعية الموقعة خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى السلطنة تأتي في إطار التعاون المشترك، لما تمتلكه عُمان من دعم من شركات عالمية متخصصة في إنتاج المدرعات".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك مصنعا متكاملا لإنتاج هذه العجلات (السيارات)، وأن التعاون الجديد سيسهم في تعزيز إمكاناته بخبرات وتكنولوجيا متطورة".
وأضاف أن "المباحثات السابقة والزيارات المتبادلة مع الجانب العُماني أثمرت عن توفير دعم كامل لإنتاج عجلات مدرعة بمواصفات عالمية، لاسيما أن سلطنة عُمان لديها مصانع وشركات متخصصة، منها شركة (تاك) الأمريكية التي تنتج سيارات مدرعة تستخدمها قوات مختلفة في دول الخليج والجيش الأمريكي".
وأكد أن "هذه الخبرات والتقنيات ستسهم في رفع قدرات هيئة التصنيع الحربي"، منوها بأن "هناك معملا كبيرا للذخيرة في سلطنة عُمان يورد إنتاجه لعدد من الدول، فيما يمتلك العراق أيضا معامل مهمة، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للتكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين".
