الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال

بيان من حزب الله حول التطورات في الجنوب اللبناني

شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو

المقاومة تكشف مصير جيش الاحتلال في حال الاجتياح البري

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال: لن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

الاحتلال مستمر بالقصف على خان يونس

عاجل

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

الأربعاء، 11-10-2023 10:43 ص

مصر.. تسريب صوتي لمبارك يكشف عن خطة نتنياهو في سيناء

65264b0b4c59b77e574037eb


الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام مصرية أن مخطط إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء ليس جديدا بل تم طرحه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان رده حاسما.

وتحدث مبارك عن تلك القضية تحديدا "وكان على دراية كاملة بمخطط أمريكا وإسرائيل لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء التي باتت مطمعا لهم ولا يكلون ولا يملون من محاولات الحصول عليها بأي شكل".

اضافة اعلان


وفي تسريب صوتي للرئيس الراحل مبارك، تحدث عن هذا الأمر تحديدا وقال عما دار بينه وبين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل: "التفكير في سيناء هيكون كالآتي.. إسرائيل عايزة تزق قطاع غزة في سيناء.. قالي مرة نتنياهو.. قالي في خريطة كدا موجودة، أديك قطاع غزة وأدي حدودنا، ولو نسيب الناس بتوع غزة نشوفلهم حتة وهو بيشاور على سيناء".


وقال مبارك: "أنا ذكي في الحاجات دي وأول ما شوفته بيشاور على سيناء قولتله عايز تحطهم عندنا؟؟ انسى الموضوع.. نتنياهو كان عايز يحط إيده على سيناء، قولتله انسى انت عايز تبدأ حرب بينا وبينك تاني، الحدود لا أنا ولا أتخن مني يقدر يقدم لهم".


والسبت الماضي، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما مباغتا أثار الرعب في إسرائيل، وسميت العملية باسم "طوفان الأقصى".. وتعد "طوفان الأقصى" الحدث الأضخم خلال الأيام الأخيرة بعد تصاعد الأحداث في فلسطين، وعلى إثرها بدأت مخاوف من نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء بعدما قصفت إسرائيل غزة بشكل عنيف، وهدمت المساكن ومقرات الوزارات، لتصبح غزة غير صالحة للحياة.


التصعيد الذي حدث مؤخرا بين إسرائيل وغزة أعاد للأذهان مجددا مخطط الدول الغربية لإقامة وطن بديل للفلسطينيين، والهدف هو سيناء، وفق الإعلام المصري.


وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن المخطط أمريكي وإسرائيلي حيث تسعى كل من واشنطن وتل أبيب لتنفيذه منذ سنوات طويلة، منذ كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيسا للجمهورية.


وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دعا أمس الثلاثاء الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر، إلا أنه عاد ونفى هذا التصريح.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652651204c59b7040822b0ff

خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام غواصة تيتان مع بقايا بشرية

652650fe423604546b405ce9

"مكالمة عاصفة بين السيسي ونتنياهو".. لواء سابق مقرب من الرئيس المصري يكشف تفاصيلها

65264eb74236045563258b29

مصدر: القوات الجوية الأمريكية تجلي عسكريين أمريكيين من إسرائيل

65265bca4c59b77e574037fb

زيلينسكي: الصراع مع روسيا في مرحلته الأخيرة

6526523042360453746885b5

رئيس لجنة الدفاع في الدوما: هجوم المقاومة فشل للاستخبارات الإسرائيلية

2543c0c4-1ca3-4e15-8ba3-f51b3b2fe084

سلطات فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين في باريس

أخبار متعلقة
652551dc4236040ab56baa9e

زاخاروفا: روسيا مستعدة للمساهمة بكل السبل للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين

9_5_0

مصر تتحدث عن مخطط إسرائيلي خطير في سيناء

6521287c4236043ce8413f5a

مدفيديف يدعو واشنطن إلى ترك أوكرانيا وشأنها والعمل لوقف التصعيد في إسرائيل

thumbs_b_c_8076c05372e3111f64b04ff4763bfa39

أردوغان يعلق على التصعيد بين المقاومة والاحتلال

65066f0b4c59b7731f2bdb2c

حزب الله: انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

65016b314c59b72bb606c43a

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"