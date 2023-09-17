الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 09:39 ص

حزب الله: انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

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الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن البعض في لبنان يتهجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية.

وبحسب قناة "المنار"، فإن تصريحات قاسم جاءت خلال كلمة له أمس السبت أثناء حفل تخريج طلاب الثانوية ‏العامة في مدارس المصطفى في بيروت.

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وجدد قاسم خلال كلمته التأكيد على أنه "من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة"، متسائلا: "ونحن نسأله ألا يعلم أن ذلك يضعف ‏لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟".


واستطرد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: "ليكن بعلمك انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتم ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا ‏وغازنا، وبفضل المقاومة تمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل".


وأكد الشيخ نعيم قاسم على أن "المقاومة اللبنانية ‏تحمي وتحرّر، وخيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تُحصى ولا تعَّد وأبواق الفتنة لن تتمكن من ‏حرمان لبنان من إنجازاتها".


وتابع أن "المقاومة ستبقى قوية بثلاثية الجيش ‏والشعب والمقاومة معا، على أن تزيد من قوَّتها وتسلُّحها حتى تكون مستعدة لأي مواجهة إذا ما ‏فرضتها إسرائيل".

 

RT

 




 

 


 

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