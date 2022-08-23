مصر تصدر بيان حول العائلة التي سقط عليها رخام في ساحة الحرم المكي

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الهجرة المصرية، بيانا حول حادث سقوط رخام في ساحة الحرم المكي على أسرة مصرية أكدت فيه أنها أبلغت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بالواقعة، لمتابعة الحادث والوقوف على حجم الإصابات التي لحقت بالأسرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ودعت السفيرة سها جندي وزير الهجرة جموع المصريين بالخارج، للاشتراك والاستفادة من البرامج التأمينية التي تقدمها الدولة المصرية، والتي تستهدف بالأساس توفير الحماية لأبنائنا بالخارج، ومنها التأمين على جوازات السفر وكذلك الوثيقة التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، حرصا منا على سلامة كل فرد مصري خارج البلاد.



ووجهت السفيرة سها جندي وزير الهجرة عميق شكرها لمحمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لاستجابته السريعة لطلب وزارة الهجرة بمتابعة الحادثة، وتحركه الفوري للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار توفير الرعاية الصحية للأسرة المصرية وتحمل المجمعة كافة تكاليف العلاج.



وقال محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن المجمعة تواصلت بشكل فوري مع الشبكة الطبية لشركة مساعدات السفر المتعاقدة مع المجمعة، لمعرفة حجم إصابات الأسرة المصرية الناجمة عن الحادث، والتي أفادت بأن الطفلة ريتاج مواليد 2/ 12/ 2012 مصابة بكسر في الأنف، بينما الأم هدى مواليد 23 /3/ 1984 مصابة بكسر 100% في اليد اليسرى، وكسر بسيط في اليد اليمنى، فيما تعاني الطفلة هدى مواليد 2/ 12/ 2014، ثلاثة كسور في الجمجمة ونزيف في المخ.



وتابع زهران بأن الأم والطفلة هدى متواجدين في مستشفى النور في مكة المكرمة، وسيتم توجيه الطفلة ريتاج إلى مستشفى تابعة للشبكة الطبية الخاصة بشركة المساعدات "يور اسيست" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال العلاج الخاص بحالتها، وجار متابعة حالتي الأم والطفلة، وفق ما جاء في تقرير المجمعة عن الواقعة.



وأكد أن المجمعة ستتحمل تكاليف علاج المصابين، حيث إن المصابين لديهم تأمين سفر على جوازات السفر الخاصة بهم، أحد البرامج التأمينية للمصريين بالخارج، حرصًا من الدولة المصرية على حماية أبنائها في الخارج ورعايتهم في أي مكان في العالم.



وأوضحت الوزارة في البيان أنه يمكن للمصريين بالخارج الاشتراك في "وثيقة تأمين أبناء مصر بالخارج" وهي خدمة تأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج تغطي تكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى مصر.

البيان