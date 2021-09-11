مصر تعزي السودان بضحايا الطائرة المنكوبة في النيل

الوكيل الاخباري- أعربت مصر، عن "تعازيها ومواساتها للسودان الشقيق، في حادث تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية بقرية التريس الجموعية جنوبي العاصمة الخرطوم".

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وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصرية، حيث عبرت القاهرة "عن صادق تعازيها"، مؤكدة أن "مصر، حكومة وشعبا، تقدم خالص تعازيها لأسر الشهداء الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع السودان، حكومة وشعبا، في هذا الحادث الأليم".



ونعى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، ضحايا حادث الطائرة السودانية بقرية التريس الجموعية غرب النيل.



وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد أفادت بتحطم طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة الخرطوم.



المصدر: روسيا اليوم