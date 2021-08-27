الجمعة 27-08-2021
الوكيل الاخباري

مصر.. مسن يُطعم ويسقي زوجته بعد وفاتها لأكثر من 3 أيام

حصيلة جديدة.. واشنطن تعلن ارتفاع ضحاياها بهجومي كابول

10 وفيات و221 إصابة جديدة بالفيروس في مصر

857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

وفاة مواطن طعناً في البقعة

الأردن من أكثر الدول تأثراً بضغوطات المياه

بايدن: توقعنا هجومي كابول.. وقد نرسل قوات إضافية لأفغانستان

غوتيريش يدعو مجلس الأمن لاجتماع يناقش الوضع الفوضوي بأفغانستان

المغرب سيغلق سفارته في الجزائر بعد قطع الأخيرة علاقاتها معه

الجمعة، 27-08-2021 03:25 ص

مصر.. مسن يُطعم ويسقي زوجته بعد وفاتها لأكثر من 3 أيام

1-1459706


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر واقعة غريبة من نوعها، حيث رفض مسن الاعتراف بوفاة زوجته العجوز طوال 3 أيام، كان خلالها يُقدم لها الطعام والشراب كما لو أنها على قيد الحياة.

تفاصيل الواقعة المأساوية

اضافة اعلان

 

 وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث المأساوي، قائلا إنه ورد بلاغ من الأهالي لمركز شرطة أوسيم بوجود رائحة كريهة منبعثة من منزل مسنين.



وأضاف المصدر ، أنه عند انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجدت أن المنزل يتكون من طابقين ويوجد به زوجان (الزوج 81 عاما والزوجة 74 عاما).

 

وأكد المصدر أنه لكبر سن الزوجين، كانا يعيشان في الطابق الأرضي، مشيرا إلى أنهما يعانيان من أمراض كثيرة نظرا لتقدمهم في العمر.


وتابع: "التحريات كشفت أن الزوج لم يعترف برحيل رفيقة دربه، فظل يقدم لها الطعام والشراب لأكثر من 72 ساعة، ظنا منه أنها لا تستطيع تناول الطعام، حتى اكتشف الجيران الأمر".


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ثم جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1459739

حصيلة جديدة.. واشنطن تعلن ارتفاع ضحاياها بهجومي كابول

6HpDaPQtCsIJZlL2F2M2tjZe4mUpYOP7qMeYLFNG

857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

61281a3f5365f

البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

1-1459731

بايدن: توقعنا هجومي كابول.. وقد نرسل قوات إضافية لأفغانستان

thumbs_b_c_3d01bc41a694df7010d0b554a7e8685a

غوتيريش يدعو مجلس الأمن لاجتماع يناقش الوضع الفوضوي بأفغانستان

6128026c4320f

المغرب سيغلق سفارته في الجزائر بعد قطع الأخيرة علاقاتها معه

أخبار متعلقة
61261f7c42360471297cbe23

مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول عودة المصريين إلى السعودية

مصر

مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للمسافرين إلى السعودية

612261594236041e93642f28

السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

نتائج

التعليم المصرية تعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

61154d9342360455d22aa58e

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى الوادي المتصدع

جو

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين