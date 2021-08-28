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روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

السبت، 28-08-2021 09:15 ص

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

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الوكيل الإخباري- قال السفير الروسي لدى فنزويلا وجمهورية هايتي سيرغي ميليك باغداساروف، إن روسيا قدمت مساعدات إنسانية إلى هايتي.

وأضاف السفير، في تغريدة على "تويتر": "وصلت الطائرة الأولى التي تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى هايتي".

وأشار السفير، إلى أن المساعدات الروسية المذكورة، تتألف من وحدات طبية.

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في 14 أغسطس، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة المنطقة المقابلة لسواحل هايتي. وتجاوز عدد الضحايا 2.2 ألف شخص، وتقدر أضرار الكارثة بما لا يقل عن 1.12 مليار دولار.

 

ووفقا لتقديرات اليونيسف، تضرر من هذه الكارثة الطبيعية حوالي 1.2 مليون شخص في البلاد، من بينهم 540 ألف طفل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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