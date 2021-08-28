السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 12:18 م

مصرع 4 أشخاص غرقا أثناء تنقيبهم عن الآثار في مصر

6129f3404c59b72581702fbc


الوكيل الاخباري- لقي 4 أشخاص مصرعهم، بمنطقة الواحات في مصر، إثر غرقهم بمياه جوفية، أثناء حفرهم العميق بهدف "التنقيب عن الآثار".

اضافة اعلان

 

وفي تفاصيل هذه الواقعة، أشارت النيابة العامة المصرية بمدينة "6 أكتوبر"، إلى أن تحرياتها استطاعت أن تكتشف حيثيات الواقعة، حيث أن 4 عمال توفوا بالواحات البحرية، بعد أن غرقوا بالمياه الجوفية، التي تدفقت إلى الحفر، بعد أن انهارت عليهم أعمال الحفر، أثناء التنقيب عن الآثار، إذ أن النيابة صرحت بدفن جثث الضحايا وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

وكان الأمن المصري قد تلقى بلاغا حول مصرع 4 أشخاص بمنطقة الواحات، ما دفع رجال المباحث للانتقال إلى محل الواقعة، حيث جرى الكشف عن أن المتوفيين الـ4 عمال، تعرضوا للغرق بمياه جوفية، وكانوا ينقبون عن الآثار، ونتيجة للحفر العميق ظهرت مياه جوفية بالحفرة، وعقب استمرارهم في أعمال الحفر انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرعهم غرقا بالمياه، كما تم انتشال الجثث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سفينة شحن

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

612a04794c59b724815c89bc

صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة تدمر آخر قاعدة لـCIA في أفغانستان

612a07fd4c59b7264b249f94 (1)

إعصاران قويان يقتربان من سواحل الولايات المتحدة

612a12104c59b7265b18c446

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

ca725ad3-7e35-4476-9b58-814f4bc42a27-AP_Tropical_Weather_Atlantic_1

ساحل الخليج الأمريكي يستعد لإعصار قوي بعد أن ضرب كوبا

برلمان

البرلمان العربي يعزي باكستان بضحايا حادث حريق مصنع الكيماويات

أخبار متعلقة
611d38c54c59b70512781159

اليونان.. حريق أثينا بات يهدد المنازل

نتائج

التعليم المصرية تعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

611782e94c59b75567391781

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلا

800-1

كندا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني

61154d9342360455d22aa58e

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى الوادي المتصدع

611545ed4c59b74af145f854

المحكمة الجنائية الدولية توقع على مذكرة تفاهم مع السودان