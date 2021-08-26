لبنان على موعد مع موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات من اندلاع حرائق

الوكيل الاخباري- يشهد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة في لبنان، تصل إلى 43 درجة مئوية في المناطق الداخلية، في ظل تحذيرات من اندلاع حرائق.

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وقالت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في لبنان، إن كتلا هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان عموما والمناطق الداخلية والجبلية خصوصا خلال الأيام المقبلة، ويستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث ستتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.



وأشارت مصلحة الأرصاد، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يترافق مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية تتراوح بين 65% و85 %، ما يزيد من نسبة الشعور بالحر، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 25 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 33 درجة، في الداخل من 19 إلى 43 درجة، أما البحر فيكون منخفض الموج، وحرارة سطح الماء تصل إلى 30 درجة.



وشهد لبنان في الأسابيع الماضية عددا من الحرائق في منطقة عكار شمال لبنان، بالتوازي مع اندلاع حرائق في معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: روسيا اليوم