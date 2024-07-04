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الخميس، 04-07-2024 12:08 م

مصر تعلن عطلة رسمية يوم الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصر عطلة رسمية للعاملين يوم الخميس المقبل 11 تموز، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بموجب القرار رقم 2213 لسنة 2024، حيث أعلن أن الخميس الموافق 11 يوليو 2024 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.

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وذلك بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق الأول من شهر المحرم لعام 1446 هجرياً، وفقاً للرؤية الشرعية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 

الأهرام 


 




 

 


 

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