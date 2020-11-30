مصر.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين

الوكيل الإخباري - أكد مساعد وزير التنمية المحلية في مصر ، المتحدث الرسمي للوزارة المصرية، الدكتور خالد قاسم، صدور توجيهات للمحافظات بتخفيض أعداد الموظفين كإجراء احترازي في ظل مواجهة فيروس كورونا.



وقال قاسم في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن هذه التوجيهات صدرت للمحافظات منذ أسبوعين، بتقليل أعداد الموظفين.

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ولفت أنه سيتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، فضلا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات.

المصدر : روسيا اليوم

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