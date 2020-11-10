الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا

الملك يعزي بوفاة صائب عريقات

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب

مؤتمر صحفي للحكومة بعد قليل

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين




الثلاثاء، 10-11-2020 01:09 م

باستثناء المطار وبعض القطاعات

لبنان.. إغلاق عام لمدة 15 يوما لاحتواء كورونا

لب
أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام بدءا من 14 من الشهر الحالي وحتى نهايته  ، باستثناء المطار وبعض القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في البلاد.

اضافة اعلان
 

وكان الرئيس اللبناني شدد في مستهل الاجتماع  على أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.


 وأشار المجلس الذي عقد في القصر الجمهوري  اللبناني في بعبدا، إلى أن الإقفال يهدف إلى إبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولدعم الطاقم والجهاز الطبي.

 

ولفت عون إلى أنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس في آخر تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
640

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إقليم كردستان في العراق

عريقات

مصر تصدر بيانا بعد وفاة صائب عريقات بكورونا

جيس

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا

بيرو

بيرو.. الكونغرس يعزل رئيس البلاد

72019514052509

ترامب يقيل عالما كبيرا من وزارة الطاقة

مدعي

أميركا .. السماح بالتحقيق في ادعاءات بمخالفات انتخابية

أخبار متعلقة
92685fd0-7d16-4fd0-8153-2cf979f69c99_16x9_1200x676

إجراءات استثنائية لعودة الطلاب التونسيين إلى روسيا

مط

في عدد من الدول .. وفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

5f96ff124c59b767f672c72f

الملك سلمان : رصد 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي

image (1)

الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

5f96185e4c59b74dfa54d100

بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين مجانا

Virus_Outbreak_Pence_64423--75902

إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي بكورونا