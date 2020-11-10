لبنان.. إغلاق عام لمدة 15 يوما لاحتواء كورونا

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام بدءا من 14 من الشهر الحالي وحتى نهايته ، باستثناء المطار وبعض القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في البلاد.

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وكان الرئيس اللبناني شدد في مستهل الاجتماع على أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.





وأشار المجلس الذي عقد في القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا، إلى أن الإقفال يهدف إلى إبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولدعم الطاقم والجهاز الطبي.

ولفت عون إلى أنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس في آخر تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.

المصدر : روسيا اليوم

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