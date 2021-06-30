الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 12:02 م

مصر: هزة أرضية غرب حلوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية على بعد 30 كيلومتر، جنوب غرب مدينة حلوان.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، إلى بيانات الهزة الأرضية، وأوضح أن الهزة وقعت، اليوم الأربعاء، عند الساعة 08:11 صباحا بتوقيت مصر.

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ولفت إلى أن قوة الهزة بلغت 3.3 درجة على مقياس ريختر، موضحا أنها وقعت على خط العرض "29.68 شمالا"، وخط الطول "31.14" شرقا، وعلى عمق 23 كيلومتر"

وأفاد المعهد، بعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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