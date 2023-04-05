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الأربعاء، 05-04-2023 01:22 م

مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاما

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الوكيل الاخباري- حافظ مطار دبي الدولي DXB على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة التاسعة على التوالي، وفقا لمجلس المطارات الدولي (ACI).

زادت حركة الركاب في مطار دبي بأكثر من الضعف إلى أكثر من 66 مليونا في عام 2022 على خلفية الانتعاش القوي في قطاع الطيران المحلي والدولي، مما دفع DXB إلى رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 78 مليون مسافر.

في عام 2022، استقبل مطار دبي الدولي ما مجموعه 66،069،981 راكبا، بزيادة هائلة بنسبة 127% مقارنة بالعام السابق. كما وصلت حركة الركاب في الربع الأخير من العام إلى مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19.

ووفقا لبيانات ACI، فإن أكثر 10 مطارات ازدحاما لحركة الركاب الدولية في عام 2022 كانت هيثرو بلندن (58.243 مليون مسافر)، أمستردام (52.46 مليون)، باريس (51.76 مليونا)، اسطنبول (48.5 مليونا)، فرانكفورت (44.77 مليونا)، مدريد (36.23 مليون) والدوحة (35.7 مليون) وسنغافورة (31.9 مليون) ومطار جاتويك بلندن (30.14 مليون).

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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