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الأحد، 10-09-2023 02:03 م

معهد الجيوفيزياء المغربي: قوة الزلزال المُدمر كانت مفاجئة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جبور، أن الزلزال المُدمر، كان الأشد قوة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر.

وأضاف جبور، أن وقوع الزلزال لم يكن مفاجئاً من حيث البؤرة، لافتاً إلى أن قوة الزلزال كانت مفاجئة مقارنة مع زلازل تاريخية أخرى.

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وقال، إن قوة الزلزال بلغت درجة لم تكن في الحسبان حتى لمن درس الجيولوجيا وعلم الزلازل، مشيراً إلى أن قوته يمكن تفسيرها إلى أنه جاء متأخراً لسنوات بالنسبة للدورة الزلزالية القديمة.


وفيما يتعلق بالهزات الارتدادية، أوضح أنه بعد الزلزال الرئيسي كانت الهزات الارتدادية متسلسلة ومستمرة بشكل كبير، وقوتها كانت عالية.

وبيّن أن هناك استمرارية للهزات الارتدادية لكنها متباعدة في الزمن، ولكن لا يمكن الشعور بها بنسبة 100%. ( العربية

 




 

 


 

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