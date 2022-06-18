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السبت، 18-06-2022 10:53 م

معهد الفلك المصري يعلن موعد عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 تموز المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 تموز.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إلى أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 حزيران الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 حزيران الحالي (يوم الرؤية).

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