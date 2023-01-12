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الخميس، 12-01-2023 04:58 م

مقتل 64 شرطياً أمريكياً أثناء العمل في 2022

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الوكيل الإخباري - لقي عدد أقل بكثير من عناصر الشرطة الأمريكية حتفهم أثناء الخدمة في 2022 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19، رغم أن عدد القتلى بالرصاص ظل مرتفعا نسبيا، وفقا لتقرير صدر أمس الأربعاء.

وقال الصندوق التذكاري لعناصر إنفاذ القانون الوطني إن 64 من أصل 226 شرطيا ماتوا أثناء أداء واجبهم العام الماضي قتلوا بالرصاص.

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قال بيل ألكسندر، المدير التنفيذي للنصب التذكاري لضباط إنفاذ القانون الوطني، في واشنطن، إن ذلك يطابق حصيلة القتلى بالرصاص للعام 2021، حيث تعكس أرقام الوفيات الناجمة عن إطلاق النار في العامين زيادة في متوسط عدد القتلى السنوي على مدار العقد الماضي ومؤشراً على اتجاه مقلق.


وأوضح ألكسندر: ”لدينا بالفعل بعض المخاوف بشأن هذه الأرقام الخاصة بالقتلى بالأسلحة النارية”. من العام 2010 إلى العام 2020، على سبيل المقارنة، قُتل 53 شرطيا في المتوسط بالرصاص كل عام.


شهدت البلاد ارتفاعا عاما في جرائم العنف خلال السنوات الأخيرة، لا سيما من عنف الأسلحة النارية. من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة، لكن الخبراء يقولون إن العوامل المحتملة تشمل الجائحة التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات المدنية والمخاوف بشأن الاقتصاد.


انخفض العدد الإجمالي لوفيات الشرطة في العام 2022 بنسبة 61 بالمائة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 586 في العام السابق، حيث أدى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات على نطاق واسع إلى وفاة عدد أقل من عناصر الشرطة بسبب كوفيد-19.


الصندوق التذكاري لضباط إنفاذ القانون الوطني يحصي وفيات كوفيد-19 بين الشرطيين المصابين بالفيروس أثناء الخدمة. وكان الفيروس القاتل الأول لعناصر الشرطة العام الماضي.

 

البيان

 




 

 


 

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