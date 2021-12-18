السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 05:46 م

مقتل3 أشخاص في حادث سقوط رافعة شمال إيطاليا

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الوكيل الإخباري- توفي 3 أشخاص اليوم السبت ،، عندما سقطت رافعة بناء على مبنى في تورين بمنطقة بيدمونت شمال إيطاليا وفق ما أشارت وسائل إعلام إيطالية .

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وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا": "نحن نتحدث عن عمال، توفي أحدهم بالفعل في المستشفى، ونقل 3 من المارة إلى المستشفى"، مشيرة إلى ورود أنباء عن مقتل شخصين بالحادث.


وأضافت: "حسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو تدمير الهيكل في قاعدة الرافعة، وأنه وقع في مبنى مكون من 7 طوابق أثناء تحضير موقع بناء".
من جهتها، طوقت الشرطة مكان الحادث، وتعمل خدمات الإنقاذ في الموقع.


روسيا اليوم

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