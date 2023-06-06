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الثلاثاء، 06-06-2023 09:52 ص

منسوب المياه في مدينة نوفايا كاخوفكا يصل إلى 5 أمتار

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الوكيل الإخباري- صرح رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف بأن منسوب ارتفاع المياه في المدينة وصل إلى خمسة أمتار، وغمرت المياه المناطق الساحلية في قريتي دنيبريان وكورسونكا المجاورتين.

وتابع ليونتيف بأن محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بنيت على نحو يصمد أمام الضربات النووية. ونظرا لبناء السد من خرسانة مائية منيعة، فقد صمد أمام الضربة، إلا أن جميع الهياكل السطحية والصمامات دمرت، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي من الساعة الثانية صباح اليوم.

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في الوقت الحالي، لدينا حوالي 5 أمتار من ارتفاع المياه، وقد غمرت المياه جميع القرى في المنطقة الساحلية من نوفايا كاخوفكا (دنيبريان وكورسونكا وغيرهما)".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صباح اليوم بيانات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما تم نشر بعض لقطات مصورة لانهيار المحطة.

وصرح ليونتيف في وقت سابق بأن عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، أصابت الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هجمها، أما السد نفسه، فلم يتم تدميره.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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