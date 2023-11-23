منظمة الصحة العالمية: 11 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة

الوكيل الإخباري-أكدت منظمة الصحة العالمية، أن 11 مليون شخص من السودان بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة وما يقرب من 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

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وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق الأوسط في بيان اليوم، إن الإحصائيات الواردة من السودان "صادمة"، محذرا أن كل تأخير في الاستجابة للأزمة السودانية "يكبدنا مزيدا من الخسائر في الأرواح".



وأضاف أن أكثر من 20 مليون شخص يواجه مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني كل طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد.