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الخميس، 22-06-2023 02:38 م

من هم الاشخاص المفقودين على متن الغواصة "تيتان" ؟

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الوكيل الإخباري-فيما لا يزال العالم يبحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"، تزداد التساؤلات بشأن مصيرها وما يمكن أن يكون قد حدث لمن كانوا على متنها ؟ وهل سيستطيعون البقاء على قيد الحياة ؟ 

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تحمل الغواصة المفقودة التي يبلغ طولها 21 قدما، خمسة أشخاص هم رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شاهزادا داود وابنه سليمان، والمستكشف الفرنسي والغواص السابق في البحرية الفرنسية بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي لشركة أوشن غيت مالكة الغواصة ستوكتون راش.

 

وقال الدكتور كينيث ليدز، مدير مركز الطب البحري وخبير الطب عالي الضغط في جامعة ميموريال في سانت جونز، نيوفاوندلاند، لـ "بي بي سي"  إنه من الممكن أن يتمكن الطاقم من البقاء على قيد الحياة حتى مع تضاؤل إمدادات الأكسجين، اعتمادا على لياقة الطاقم والظروف المحيطة في الغاطسة.


في حين أنه من المستحيل معرفة الظروف الدقيقة في الداخل، أوضح الدكتور ليديز أن الطاقم سيواجه على الأرجح ارتفاعا متزايدا لمستويات ثاني أكسيد الكربون ويمكن أن يواجه أيضا انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو، إلى جانب انخفاض مستويات الأكسجين.


وقال إن مجموعة من هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم وفقدان الوعي. وأضاف أن هذه الظروف ليست مميتة بالضرورة، كما أن تباطؤ عملية الأيض بسبب البرد يمكن أن تساعدهم على البقاء لفترة أطول.

 

 

وكان قد رجح خفر السواحل الأميركي أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة "تيتان" نفدت بالفعل ظهر الخميس، مما يعزز المخاوف بشأن ركابها.


 




 

 


 

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