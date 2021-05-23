الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 23-05-2021 11:53 ص

موجة برد قارس تتسبب بوفاة 21 متسابقا في ماراثون بالصين

صين


الوكيل الإخباري - لقي 21 متسابقا مصرعهم جراء موجة برد قارس أثناء مشاركتهم في سباق للركض في شمال غرب الصين.

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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في إقليم قانسو يوم السبت الماضي.


وانطلق الماراثون الذي امتد لمسافة مئة كيلومتر من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد.


واحتوى مسار السباق، الذي ضم 172 متسابقا، على أودية عميقة في مناطق وعرة.
وذكر مسؤولون في مدينة باين في إفادة صحفية اليوم أن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.


وذكرت وكالة الصين للأنباء (شينخوا) أنه تأكدت سلامة 151 متسابقا اليوم الأحد منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.

 

سبوتنيك عربي

 


 




 

 


 

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