الجمعة 06-01-2023
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الجمعة، 06-01-2023 09:38 ص

موجة صقيع تهاجم موسكو ودرجات الحرارة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر

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الوكيل الاخباري- أفاد كبير الخبراء بمركز الطقس "فوبوس"، ميخائيل ليوس، بأن ليلة الـ6 من يناير الجاري أصبحت الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.

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وكتب ليوس في صفحته على "تلغرام": "شهدت العاصمة موسكو أبرد ليلة منذ بداية الشتاء الجاري. وبلغت أقل درجة الحرارة في محطة الطقس الواقعة في أراضي مركز معارض عموم روسيا بموسكو في الساعة 07:00 صباح اليوم الجمعة 22,6 درجة تحت الصفر".

وأضاف أن مقاطعة موسكو سجلت أقل درجة للحرارة في مدينة تالدوم حيث انخفضت إلى 26,1 درجة تحت الصفر.

وتابع: "من الممكن أن تنخفض درجة الحرارة قليلا في الساعات التالية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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