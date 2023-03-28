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الثلاثاء، 28-03-2023 11:01 م

موسكو : إمدادات النفط الروسي إلى الهند تتضاعف 22 مرة في 2022

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 الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت نحو 22 مرة العام الماضي، مبينا أن إمدادات النفط إلى الصين نمت خلال الفترة ذاتها.

وقال نوفاك خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الطاقة الروسية: "تم إعادة توجيه معظم موارد الطاقة لدينا إلى أسواق أخرى، إمدادات النفط إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي، نمت عمليات التسليم إلى الصين والأسواق الأخرى، وهذا أيضا نتيجة للعمل الرائع الذي تم إنجازه في الصناعة".

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