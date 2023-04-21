موسكو: استمرار تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية دون مساعدة الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستمرة بتصدير الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية دون وجود مساعدة من الأمم المتحدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "ردا على جميع استفساراتنا يجيب موظفو الأمم المتحدة بأنهم يحاولون بذل كل ما بوسعهم وسيواصلون المحاولة، وذلك بعد 9 أشهر على إبرام هذه الصفقة".



وأضاف:"موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة، إلا أن هذا لا يتم بفضل مساعي الأمم المتحدة".



بترا