الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

كم تبلغ ثروة الكوميدي الشهير عزيز؟

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

الجمعة، 20-01-2023 09:28 ص

موسكو تعلق على خطط واشنطن نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

63ca24fb4c59b71794443034


الوكيل الاخباري- قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن خطط الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، سيكون ضربة لما تبقى من سمعتها باعتبارها "معقلا" لبعث المشاريع الحرة.

اضافة اعلان

 

وأضافت السفارة أن "البيت الأبيض لا يتردد في إخضاع العدالة لخدمة مصالحه الانتهازية الضيقة"، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة من أجل الحرب المعلنة ضد ما يسمى بالتهديد الروسي ولدعم نظام كييف".

وقالت السفارة الروسية إن مثل هذه السوابق الخطيرة لا تؤدي إلا إلى تشويه سمعة الولايات المتحدة باعتبارها "معقل" المشاريع الحرة مثلما يتم الترويج له".

وأوضحت السفارة أن واشنطن نفسها تقوض الثقة في نظامها المالي الدولي، وكذلك في أمن الدولار.

ويأتي التعليق ردا على  ما صرح به المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أندرو آدامز، في وقت سابق بإن واشنطن تتوقع إرسال الأصول المصادرة الخاصة برجال الأعمال الروسي لمساعدة كييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-250321-saudi.yemen

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

63ca6a9442360409bf05fbda

بن زايد يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات

63ca643f4236046b14543335

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

467737

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

63ca55c84c59b7328c3ce17f

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

1070857310_0_0_2983_1677_1920x0_80_0_0_72371db7b91ef17e2415f79222572592

دونيتسك .. الإعلان عن تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى أرتيموفسك

أخبار متعلقة
63aaba554236041f481f5942

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

8888888888

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

63a3d9e942360403fc42399e

السفارة الروسية في واشنطن تدعو إلى التحقيق بالهجمات الإرهابية على السيل الشمالي