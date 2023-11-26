موسكو تندد بمزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

الوكيل الاخباري- نددت السفارة الروسية بمزاعم واشنطن حول "استهداف روسيا القطاع الزراعي الأوكراني خلال عمليتها العسكرية، لإحداث مجاعة في أوكرانيا كتلك التي شهدتها في ثلاثينات القرن الماضي".

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وقالت السفارة في بيانها: "مرة أخرى تروج الولايات المتحدة للأكاذيب التي تدعي أن القيادة السوفيتية تعمدت تجويع ملايين الأوكرانيين في ثلاثينات القرن الماضي، وتسوق تفسيرات تشوه التاريخ بشكل جذري".



وأشار البيان إلى أن المحل الذي عمّ أوروبا ونقص الغذاء مطلع الثلاثينات كان كارثة إنسانية حقيقية للاتحاد السوفيتي.



وأضاف: "التداعيات الكارثية لهذ الأحداث مثلت مأساة مشتركة للروس والأوكرانيين والعديد من القوميات الأخرى في بلادنا الشاسعة".

روسيا اليوم