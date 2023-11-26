الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين ونابلس

مكتب نتنياهو يتسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم

شاهد عيان يروي لـ"الوكيل" تفاصيل الحياة بغزة في ايام الهدنة

دعوات للتحقيق بسرقة الاحتلال أعضاء جثامين الشهداء في غزة

الأمم المتحدة: إدخال أكبر كمية من شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

عاجل

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

الأحد، 26-11-2023 10:42 ص

موسكو تندد بمزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

تنزيل (1)


الوكيل الاخباري- نددت السفارة الروسية بمزاعم واشنطن حول "استهداف روسيا القطاع الزراعي الأوكراني خلال عمليتها العسكرية، لإحداث مجاعة في أوكرانيا كتلك التي شهدتها في ثلاثينات القرن الماضي".

اضافة اعلان

 

وقالت السفارة في بيانها: "مرة أخرى تروج الولايات المتحدة للأكاذيب التي تدعي أن القيادة السوفيتية تعمدت تجويع ملايين الأوكرانيين في ثلاثينات القرن الماضي، وتسوق تفسيرات تشوه التاريخ بشكل جذري".

وأشار البيان إلى أن المحل الذي عمّ أوروبا ونقص الغذاء مطلع الثلاثينات كان كارثة إنسانية حقيقية للاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "التداعيات الكارثية لهذ الأحداث مثلت مأساة مشتركة للروس والأوكرانيين  والعديد من القوميات الأخرى في بلادنا الشاسعة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا خلافا للغرب

1000_b4304e8f60

سبع دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في فرض رسوم على انبعاثات السفن

258102Image1-1180x677_d

زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

653cb90f4236046b2a64af09

الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

F_yX0FWXMAANV12

فيديو- أول تعليق من الحوثيون على استهداف السفينة الاسرائيلية في المحيط الهندي

1020231602135655287983

عودة مطار دمشق الدولي للعمل

أخبار متعلقة
اوكر666666666666

السويد: سلمنا 8 مدافع ذاتية الحركة من طراز آرتشر إلى أوكرانيا

1699089658293

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف

abv-usmc-image01

"فوربس": واشنطن سلمت أوكرانيا سرا أقوى مركباتها

654357d34236041fc74bc654

كيف أسقط الجيش الروسي 37 طائرة حربية أوكرانية في شهر؟

65431aa64c59b767e877d542

سيناتور أمريكي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

654330904c59b756347a1c4b

الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود