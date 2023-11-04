"فوربس": واشنطن سلمت أوكرانيا سرا أقوى مركباتها

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة Forbes، بأن واشنطن سلمت أوكرانيا واحدة أو عدة مركبات مدرعة من طراز Assault Breachers ، دون إعلان ذلك رسميا.

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وأشار الصحفي ديفيد آكس في مقالته التي نشرتها المجلة، إلى أنه تم تسليم القوات الأوكرانية هذه المركبات لكي تتمكن من "اختراق" خطوط الدفاع الروسية.



وقال: "قامت الولايات المتحدة بصمت بنقل واحدة على الأقل - وربما عدة قطع - من أقوى مركباتها المدرعة إلى أوكرانيا". ووفقا للصحفي، يجري الحديث عن تسليم مركبة واحدة، وربما ست مركبات مدرعة هندسية من طراز Assault Breacher.



وأضاف الصحفي: "من المرجح أن البيت الأبيض، في تصريحاته الدورية بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، صنف هذه المركبات ضمن فئة غامضة من معدات إزالة الألغام".



وبحسب المقالة، تم رصد هذه المركبات، في صور نشرت على موقع فلاديمير زيلينسكي الإلكتروني بمناسبة يوم القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 نوفمبر. ولكن مع ذلك، كما كتب آكس، لم يتم إدراج مركبات Assault Breacher في القوائم الرسمية للمساعدة العسكرية الأمريكية.



تم إنتاج هذه المركبة، على قاعدة دبابة أبرامز، وهي تزن 55 طنا، وهي واحدة من أكثر المركبات حماية وتنوعا للمهام.

RT