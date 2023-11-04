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كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

السبت، 04-11-2023 05:08 م

السويد: سلمنا 8 مدافع ذاتية الحركة من طراز آرتشر إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع السويدي بول يونسون، في مقابلة إذاعية، إن بلاده سلمت أوكرانيا بطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز آرتشر( Archer) سويدية الصنع.

وأضاف: "وهذا بالطبع مهم بالنسبة للأوكرانيين، لأن منظومة آرتشر تتمتع بقدرة جيدة على الحركة والدقة".

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وفي منتصف أغسطس، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص حزمة دورية أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 3.4 مليار كرونة (314 مليون دولار).

ودار الحديث خلال ذلك، عن ذخيرة للمعدات العسكرية الموردة إلى كييف، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية CV 90، وعن قطع غيار لدبابات Strv 122 ومدافع آرتشر ذاتية الدفع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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