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السبت، 23-09-2023 03:56 م

موقع: تعيين مفتش أمريكي لمراقبة الاستخدام السليم للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع Strana.ua الأوكراني، بأن الولايات المتحدة عينت المفتش العام للبنتاغون روبرت ستورش، رئيسا لمجموعة مراقبة الاستخدام السليم للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، سيبدأ المفتش بتنفيذ مهامه في 18 أكتوبر.


وأضاف الموقع: "عينت الولايات المتحدة مجموعة تفتيش لمراقبة ومراجعة كيفية استخدام أوكرانيا للمساعدات العسكرية. وسيرأس المجموعة المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية روبرت ستورش، الذي سيبدأ مهامه في 18 أكتوبر المقبل".


وسيتوجب على المفتش المذكور مراقبة استخدام 113 مليار دولار من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا ودول أخرى اعتبارا من فبراير من العام الماضي.


وسيتعاون المفتش، مع مراقبين من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وسوف تقوم المجموعة بإعداد تقارير ربع سنوية متاحة للجمهور.


ويشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لنظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، مساعدات عسكرية زادت قيمتها على 43.9 مليار دولار.


وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

 

RT

 




 

 


 

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