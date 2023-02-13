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الإثنين، 13-02-2023 08:09 ص

"ناسا" تكشف مدى تأثر الطائرات في الجو بالزلازل

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الوكيل الإخباري - كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية في تقرير نشرته مدى تأثر الطائرات في الجو عند حدوث الزلازل.

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وفي التقرير أكدت وكالة "ناسا" أنه عند حدوث أي هزة فإن الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير للاهتزازات التي تضرب الأرض أسفل الطائرة لأن تأثير الموجات المنتقلة عبر الجو يقل تدريجيًا ويكاد ينعدم.


وذكرت أنه وعند وقوع الزلازل فإنها تحرر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إن ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية.


ويطلق العلماء اسم "تحت صوتية" على الأمواج التي يكون ترددها ضمن هذا المجال.


جدير بالذكر أنه وفي الوقت الذي ضرب زلزال تركيا في منطقة كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد، وامتد إلى عشر مدن بها 4 مطارات دولية ، كانت 35 طائرة تحلق فوق الأجواء أثناء حدوث الزلزال وارتداداته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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