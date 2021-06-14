نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة دون احتفالات رسمية

الوكيل الإخباري- بعد تصويت الكنيست، لصالح منح الثقة لـ "حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، يجتمع الأخير، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت.
وصوت الكنيست، يوم أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ "حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.
ويأتي ذلك في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الاحتلال اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.