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الإثنين، 14-06-2021 12:26 م

نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة دون احتفالات رسمية

نتنياهو-زعيم-المعارضة-يرفض-احتفال-تسليم-السلطة


الوكيل الإخباري- بعد تصويت الكنيست، لصالح منح الثقة لـ "حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، يجتمع الأخير، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت.

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ويأتي ذلك في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الاحتلال اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

وصوت الكنيست، يوم أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ "حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير خارجية الاحتلال، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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