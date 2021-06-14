نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة دون احتفالات رسمية

الوكيل الإخباري- بعد تصويت الكنيست، لصالح منح الثقة لـ "حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، يجتمع الأخير، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت.

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ويأتي ذلك في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الاحتلال اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.



