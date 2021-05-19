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الأربعاء، 19-05-2021 09:00 م

مسؤولون أمريكيون: بايدن طالب نتنياهو بنبرة حازمة بوقف الضربات .. والأخير لم يتعهد بشىء !

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الوكيل الاخباري - تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نبرة مباشرة وحازمة في مكالمته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عندما أخبره أنه يتوقع "تهدئة كبيرة" للصراع بحلول نهاية اليوم، بحسب شخص مطلع على الأمر. ردًا على ذلك، لم يعرض نتنياهو على بايدن أي تعهد محدد بخفض العنف .
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وتحدث بايدن مع نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل مغادرته إلى ولاية كونيتيكت. وفقًا للمسؤولين، فقد أصبح حريصًا بشكل متزايد على إنهاء القتال، لكنه كان قلقًا من ممارسة الضغط علنًا على نتنياهو .

 




 

 


 

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