نتنياهو يوجه رسالة لبايدن

الوكيل الاخباري -

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وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعاه خلالها إلى تعزيز التحالف بين واشنطن وتل أبيب، و"مواصلة توسيع نطاق السلام" بين بلاده ودول عربية.وهنأ نتانياهو جو بايدن لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، كما هنأ كامالا هاريس بتنصيبها نائبة للرئيس. وقال في كلمة عبر الفيديو "إنني أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز التحالف بين أمريكا والكيان ومواصلة توسيع نطاق السلام بين الاحتلال والعالم العربي ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران".