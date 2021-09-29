نجلاء بودن أول رئيسة للحكومة التونسية

الوكيل الإخباري - عين الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاربعاء، نجلاء بودن رئيسة للحكومة.

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وجاء في بيان للرئاسة أنه" عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول 2021، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم نجلاء بودن بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

وستصبح نجلاء التي ولدت عام 1958 أول امرأة تتولى منصب رئيس الحكومة في تاريخ تونس، وهي أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بترا