نيجيريا.. مقتل 200 شخص بهجمات مسلحين

الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 200 شخص مصرعهم على أيدي مسلحين في قرى بإحدى ولايات شمال غربي نيجيريا وفقا لما ذكره سكان المنطقة، أمس السبت.



وقال سكان من المنطقة إن ما يقدر بنحو 200 شخص أو أكثر لقوا حتفهم في قرى بولاية زامفارا، الواقعة شمال غربي نيجيريا، خلال هجمات انتقامية دامية شنها قطاع طرق مسلحون في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على مخابئهم الأسبوع الماضي.

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وأضافوا أن السكان تمكنوا من الوصول إلى القرى يوم السبت بعد سيطرة الجيش عليها لتنظيم دفن جماعي، وفقا لرويترز.



من جهتها، قالت حكومة الولاية إن 58 شخصا لقوا حتفهم خلال الهجمات.

سكاي نيوز