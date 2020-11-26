هزات أرضية متتالية تضرب الجزائر خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - شهدت ولاية سكيكدة في شمال الشرق الجزائري هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4 درجات على مقياس ريختر.

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وأفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الأحد الماضي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت ولاية سكيكدة.

ومنذ فجر الاثنين الماضي سجلت بنفس الولاية 7 هزات أرضية، أقواها بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر.



وشهدت ولايات قسنطينة وجيجل وڤالمة وعنابة وسكيكدة يوم السبت الماضي سلسلة هزات أرضية مختلفة الشدة، مما جعل آلاف العائلات في هذه الولايات تعيش ليلة رعب حقيقي.

المصدر : روسيا اليوم

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