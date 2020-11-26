الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 07:34 ص

رعب بين المواطنين في البلاد

هزات أرضية متتالية تضرب الجزائر خلال أسبوع

هزة
مقياس ريختر


الوكيل الإخباري - شهدت ولاية سكيكدة في شمال الشرق الجزائري هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4 درجات على مقياس ريختر.

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وأفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الأحد الماضي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت ولاية سكيكدة.

 

ومنذ فجر الاثنين الماضي سجلت بنفس الولاية 7 هزات أرضية، أقواها بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر. 


وشهدت ولايات قسنطينة وجيجل وڤالمة وعنابة وسكيكدة يوم السبت الماضي سلسلة هزات أرضية مختلفة الشدة، مما جعل آلاف العائلات في هذه الولايات تعيش ليلة رعب حقيقي.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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