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الأحد، 30-10-2022 01:42 م

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

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الوكيل الإخباري- بعد عهدٍ استمر لـ6 سنوات، غادر رئيس الجمهوريّة اللبنانية ميشال عون عند الساعة 11.30 صباح اليوم الأحد، القصر الجمهوري في بعبدا إلى دارته في الرابية، وذلك بمواكبةٍ من الحرس الجمهوريّ.

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وقائع مغادرة القصر اللبناني


وعند الساعة 11.00 صباحاً، ترك عون مكتبهُ الرئاسي ثم خرج بين ثلةٍ من رماحة القصر إلى المدخل الرئيسي حيثُ صافح المدراء العامين والمستشارين وكبار الموظفين وقائد الحرس الجمهوريّ.


وبعد ذلك، وقف عون أمام العلم اللبناني في باحة القصر الرئاسي، حيثُ عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني. وبعد ذلك، استعرض رئيس الجمهورية كتيبة من حرس الشرف قبيل توجهه نحو المدخل رقم 3 في القصر، حيث سيعتلي منصة أعدت خصيصاً لإلقاء كلمته أمام الجموع الشعبية المحتشدة هناك. 

وبعد ذلك، سيغادر عون القصر الجمهوري اللبناني بوساطة السيارة الرئاسية التي ستشق طريقها إلى الرابية وسط جموع المحتشدين.


ومنذ الصباح الباكر، احتشدت جموع المواطنين اللبنانيين أمام قصر بعبدا لمواكبة عون، وذلك وسط انتشارٍ كثيف لعناصر الحرس الجمهوري والجيش اللبناني في المكان.

 

لبنان24

 




 

 


 

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