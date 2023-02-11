واشنطن تجري محادثات مع دول الخليج حول إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين سيبحثون في السعودية من 13 إلى 16 فبراير مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي القضايا المتعلقة بإيران والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب.



وحسب بيان الوزارة فإن "الوفد الأمريكي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعات العمل الخليجية يومي 13 و 16 فبراير".



وأضافت الوزراة أن المشاورات التي ستعقد في الرياض ستركز على "ثلاث قضايا ذات أولوية: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري وإيران ومكافحة الإرهاب".



وسيضم الوفد الأمريكي الممثل الخاص لإيران روبرت مالي، والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية كريستوفر ليندبرج، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا ستروول، ودبلوماسيين ومسؤولين عسكريين آخرين.

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روسيا اليوم