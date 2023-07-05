واشنطن تدعم وحدات "شرطة الظل" في مختلف أنحاء العالم

الوكيل الإخباري- كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن الحكومة الأمريكية تمول عددا من وحدات "شرطة الظل" في مختلف أنحاء العالم، وهي مخصصة لمتابعة قضايا ذات أهمية لتلك البلدان وللولايات المتحدة.



وأشار التقرير إلى عملية نفذتها وحدات من الشرطة الكينية مدعومة من الحكومة الأمريكية لإنقاذ حيوانات مهددة بالانقراض، مثل آكل النمل البنغولي، الذي يباع بأسعار باهظة لمشترين يقبلون على تناول لحمه في أجزاء من آسيا، مبينا أن هذه العملية تعتبر مثالا على عمل وحدات الشرطة المدعومة من الولايات المتحدة في 12 دولة نامية، تعاني شرطتها التقليدية من الفساد.



ووفقا للصحيفة، فإن موظفي السفارة الأمريكية في تلك البلدان اختاروا "وحدات إنفاذ قانون خاصة بهم"، ثم يقومون بدعمها بعد فحص سلوك عناصر تلك الوحدات، ومن ثم تكليفها بمهام.



ويقول مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنه فحص أعضاء 105 وحدات شرطة في جميع أنحاء العالم.



وتثير هذه النشاطات انتقادات من محامي المتهمين الذين يتم اعتقالهم، ويقول بعضهم للصحيفة إن قيام دولة أجنبية بمثل هذه النشاطات لا يمكن أن يكون أمرا صحيحا.

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روسيا اليوم