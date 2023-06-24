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السبت، 24-06-2023 09:39 ص

الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر كبيرة جراء البحث عن غواصة "تيتان"

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الوكيل الإخباري- كلف دور الحكومة الأمريكية في عمليات البحث عن غواصة "تيتان" المنكوبة في المحيط الأطلسي حوالي 1.2 مليون دولار.

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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن تقدير أولي لمارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن المبلغ النهائي قد يكون أكثر من ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة التي كانت في رحلة سياحية إلى موقع حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة، وانقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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