الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

أعمال صيانة طارئة لإصلاح خط رئيس في الزرقاء

رسوم جديدة لدخول الشاحنات إلى سوق الخضار المركزي

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

صندوق التنمية والتشغيل: البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج

سلطة وادي الأردن : نسبة امتلاء السدود ضعيفة

هيئة الاعلام: تقديم الخدمات إلكترونيا

الأشغال: تعاملنا مع 49 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

إعلان نتائج الامتحان الشامل نهاية الأسبوع الحالي

الأحد، 02-01-2022 12:08 م

واشنطن تطالب الأمن السوداني بوقف استخدام القوة ضد المحتجين

thumbs_b_c_0e88bc0accfd784ca3c7e25e024c0bb8


الوكيل الإخباري-طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".

اضافة اعلان


وهنأ وزير الخارجية أنتونتي بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده.


وقال إن "الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح العام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل".


وأضاف: "لا نريد العودة إلى الماضي ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_702da73961a250324271ebb1126f7d20

الولايات المتحدة تلغي رحلات الطيران منها واليها بسبب الطقس

161215

الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم

61d150a442360417433a7867

9 وفيات بحريق في مدينة داليان الصينية

173321Image1-1180x677_d

5 وفيات و21 جريحا في حادث حافلة جنوبي موسكو

زلزال 3

زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان

e

اليمن.. إعلان الطوارئ وحظر التجوال في 3 مديريات بشبوة

أخبار متعلقة
اطفال

ارتفاع معدل دخول الأطفال للمستشفيات بأمريكا بسبب كورونا

كوريا-الجنوبية-وامريكا-2

سيئول وواشنطن اتفقتا عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب الكورية

image

الولايات المتحدة ترفع قيود السفر إليها عن 8 دول افريقية

w

مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسهيل إيصال المساعدات لأفغانستان

أصل-كلمة-روسيا

الخارجية الروسية: أميركا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

بكين الصين

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين