واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال 1500 جندي إضافيين إلى حدودها مع المكسيك، مع قرب انتهاء مهلة إجراء صحّي مثير للجدل يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة.

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وبحسب واشنطن بوست، قال رايدر "بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي، وافق وزير الدفاع الأميركي على زيادة مؤقتة عددها 1500 عسكري إضافي، لتكملة جهود شرطة الحدود على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، حيث سيدعمون الشرطة لمدة 90 يوماً، خصوصاً في ما يتعلّق بأعمال المراقبة".



وفي 11 أيار، تنتهي مهلة إجراء مرتبط بكوفيد-19 بدأ تطبيقه في العام 2020 تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.



ويسمح هذا الإجراء بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين لا يحملون تأشيرة، ولطالبي اللجوء المحتملين.



بترا

