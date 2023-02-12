الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

اصابة 10 أشخاص بحادثين منفصلين في عمّان

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب قهرمان مرعش

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

665 مليون دينار صادرات صناعة عمان الشهر الماضي

التربية تنعى وفاة المعلمة مجدولين القرعان

انخفاض سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

منظمة الصحة: 26 مليون متضرّر بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

الأحد، 12-02-2023 09:18 ص

واشنطن وكييف تبحثان أولويات الدعم الغربي لأوكرانيا

63e86d444236047dd24294cb


الوكيل الإخباري- بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في جلستها المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان له إن أوستن أجرى محادثة هاتفية مع ريزنيكوف السبت حول أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، "بما فيها (تقديم) أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية".

كما ناقش الوزيران "أهمية تسليم القدرات التي تعهدت بها مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا الشهر الماضي، إلى ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن ريزنيكوف "قدم تحديثا للمستجدات الميدانية" في أوكرانيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
QNA_Prime Minister of Georgia_23-06-2021

رئيس وزراء جورجيا: أوكرانيا تحاول جرنا إلى الحرب مع روسيا

63e862194236047c3f04d8be

البنتاغون يعيد فتح المجال الجوي لولاية مونتانا ويكشف سبب الإغلاق

63e827494236047c29182374

إيطاليا.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في ميلانو

63e835414c59b72387365940

زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت منذ البداية لخداع المجتمع الدولي

63e883364236045a1b09b158

تقارير دولية: أكثر من 28 ألف قتيل ونحو 26 مليون متضرر جراء الزلزال في تركيا وسوريا

1-93

"تجنبنا هجوما على الأرجح".. بلجيكا تعلن اعتقال مسلح

أخبار متعلقة
63df74f94c59b7428d49cd64

شولتس: شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي واحدة للجميع ولا استثناءات لأوكرانيا

thumbs_b_c_791a6dfafbe4ec8df4d57ca42c876e9a

بيسكوف: العصبية تزداد بين أعضاء تحالف الناتو

63c263e14c59b76b0b1c013a

بوتين ينهي المعاهدات مع مجلس أوروبا قانونيا

63c6573d4236041d45576954

مكتب زيلينسكي يقبل استقالة مستشاره أريستوفيتش

Qna-russia-24072022

الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

image - 2023-01-17T144013.599

رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع