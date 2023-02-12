واشنطن وكييف تبحثان أولويات الدعم الغربي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري-

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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في جلستها المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان له إن أوستن أجرى محادثة هاتفية مع ريزنيكوف السبت حول أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، "بما فيها (تقديم) أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية".كما ناقش الوزيران "أهمية تسليم القدرات التي تعهدت بها مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا الشهر الماضي، إلى ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن"، حسب البيان.وأضاف البيان أن ريزنيكوف "قدم تحديثا للمستجدات الميدانية" في أوكرانيا.