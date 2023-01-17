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الثلاثاء، 17-01-2023 04:34 م

مكتب زيلينسكي يقبل استقالة مستشاره أريستوفيتش

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الوكيل الاخباري- قبل مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقالة أليكسي أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل.

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نقلت ذلك صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف، حيث نشرت قناة "تليغرام" التابعة للصحيفة: "أقال مكتب الرئيس أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل".

وكان أريستوفيتش قد صرح، 14 يناير، أن سبب تدمير جزء من المبنى السكني في دنيبروبيتروفسك كان الدفاع الجوي الأوكراني، ولفت المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى كلام ممثلي أوكرانيا بأن الصاروخ الأوكراني المضاد للصواريخ هو سبب انهيار مدخل المنزل في دنيبروبيتروفسك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.

 

ثم تراجع أريستوفيتش عن تصريحاته بشأن أسباب انهيار جزء من المنزل في دنيبروبيتروفسك في وقت لاحق، وقال إنه كتب خطاب استقالة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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