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الثلاثاء، 03-01-2023 10:40 ص

وحدات قوات الإنزال الروسية تدرب المجندين في منطقة زابوروجيه

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الوكيل الاخباري- تجري الوحدات الخاصة من قوات الإنزال الجوية الروسية تدريبات عسكرية مكثفة للمجندين الجدد في إحدى ساحات التدريب في منطقة زابوروجيه.

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ويتدرب العسكريون الجدد على الحركة التكتيكية وإجراء الأعمال القتالية وفق سيناريوهات مختلفة بما فيها الهجوم على المباني وتدمير المركبات المدرعة وإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.

 

والتدريبات يجريها مدربون من أفراد الوحدات الخاصة لقوات الإنزال الجوي الروسية الذين تلقوا خبرة قتالية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال أحد المدربين إن التدريب الجاري "معزز ومكثف".

كما تقوم الوحدات الخاصة لقوات الإنزال الجوي الروسية بتدريب مجموعات استطلاع تتكون من العسكريين الذين تم تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية. وأثناء التدريب يتم تطوير مهاراتهم للتحرك في الغابات والانتشار السريع في تشكيلات المعركة واختيار موقع في أسرع وقت ممكن والعمل كمجموعة موحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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