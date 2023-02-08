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الأربعاء، 08-02-2023 04:58 م

وزارة الطوارئ الروسية تسلم 35 طنا من المساعدات إلى إيران

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الوكيل الإخباري- أرسلت وزارة الطوارئ الروسية 35 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيران التي عانت من آثار زلزال وقع في 28 يناير الماضي.

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وجاء في بيان خدمة الطوارئ: "أقلعت طائرة من طراز Il-76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا من مطار جوكوفسكي لإيصال مساعدات إنسانية إلى جمهورية إيران الإسلامية. بتوجيه من الحكومة الروسية، سيتم تسليم شحنة إنسانية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا. وكل ما هو ضروري لتوفير الأولويات اللازمة لدعم المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع يوم 28 يناير في شمال غرب البلاد".

وأضافت وزارة الطوارئ أن الشحنة تشمل السكر والدقيق والزيت النباتي والخيام والبطانيات ومواقد وغيرها من المستلزمات الضرورية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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