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الثلاثاء، 08-11-2022 09:24 ص

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يجريان مفاوضات في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية بأن وزيري الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف تبادلا أثناء لقائهما بواشنطن مواقفهما من معاهدة السلام المحتملة.

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وأضاف المكتب أن اللقاء جرى أمس الاثنين في واشنطن، مشيرا إلى أن الوزيرين زارا بلير هاوس (دار الضيافة الرسمية للرئاسة الأمريكية) حيث عقد لقاؤهما المشترك مع نظيرهما الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر على موقعه الرسمي: "تبادل وزيرا الخارجية مواقفهما من عناصر معاهدة السلام المحتملة وأكدا وجود عدد من القضايا التي يجب حلها. وأكد كلا الطرفين الالتزامات التي تعهد بها الرئيسان الأرمني والأذربيجاني خلال لقاء براغ في 6 أكتوبر الماضي ولقاء سوتشي في 31 أكتوبر الماضي. واتفق وزيرا الخارجية الأرمني والأذربيجاني على إسراع مفاوضاتهما وعقد اجتماع جديد في الأسابيع القريبة القادمة".

 




 

 


 

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